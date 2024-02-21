وفد شركة «GAC» يعرض الاستفادة من خبرة مصر في تموين السفن والبنية التحتية

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفد شركة GAC المتخصصة في خدمات الشحن والخدمات اللوجستية والبحرية، بحضور المهندس محمود ناجي رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق بالوزارة، والمهندس ناصر شومان رئيس شركة التعاون للبترول، ضمن أنشطة مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة EGYPES 2024.

وعرض Mr.Erland Ebbersten رئيس الشركة والوفد المرافق له، الإمكانيات والخدمات التي تقدمها الشركة وعدد من أعمالها فى دول بأفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما عرض الوفد إمكانية الاعتماد على خبرة شركات قطاع البترول في مجال تموين السفن لخدمة خطوطها، وكذلك الاستفادة من البنية التحتية المتميزة لقطاع البترول، مثمنين ما تشهده مصر من تطور فيما يخص صناعة البترول والغاز وقطاع الطاقة بوجه عام.

وزير البترول يبحث أنشطة شركة كابريكورن في مناطق امتيازها

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية راندي نييلي رئيس شركة كابريكورن إنرجي والوفد المرافق، حيث تم بحث أنشطة الشركة في مناطق امتيازها فى مصر وبرامج عملها فى مجال البحث والاستكشاف والانتاج واستعراض نتائج برامج المسح السيزمى التى انتهت منها الشركة وكذلك عمليات الحفر الاستكشافى التى تجريها الشركة بهدف زيادة الانتاج من مناطق عملها جنوب شرق حورس، وغرب الفيوم وجنوب أبو سنان بالصحراء الغربية.

مباحثات مع رئيس شركة جتكو انترناشيونال

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع دكتور ناصر الهاجري رئيس شركة جتكو انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات الكويتية بحضور المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبي.

وأوضح الملا، أنه تم خلال اللقاء بحث فرص التعاون بين شركات البترول المصرية إنبى وبتروجت وشركة جتكو لتنفيذ المشروعات الكبرى فى صناعة البترول والغاز فى دول الكويت وقطر والسعودية بما يحقق عوائد اقتصادية لكلا الطرفين.

وأضاف أن إستراتيجية الوزارة تهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية، للتوسع فى تنفيذ مزيد من المشروعات خارج مصر.

وأشاد رئيس شركة جتكو بخبرات شركة البترول المصرية ومشروعاتها المتميزة فى عدد من الدول العربية، مبديا رغبته فى الاستفادة من تلك الخبرات والتعاون معا فى تنفيذ المشروعات البترولية، بعدد من الدول المختلفة خلال الفترة المقبلة، موجها التحية للمهندس طارق الملا على نجاح مؤتمر ايجبس 2024، الذي يعد ملتقى للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في صناعة البترول والغاز.

سبل تعزيز التعاون المشترك مع المرصد المتوسطي للطاقة

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المدير العام للمرصد المتوسطي للطاقة (OME) هدى بن جنات التى ابدت إعجابها بهذه النسخة من المؤتمر الذي شمل كافة انشطة الطاقة سواء الكربوهيدرية او الجديدة والمتجددة والهيدروجي.

وأضافت أننا نسعى سويا لعمل دراسة لمعرفة الاحتمالات والامكانيات الخاصة بالطاقة المتجددة وكيفية مواجهة التحديات التي تعوق تحقيق ذلك، وكذلك دراسة احتياجات كل دولة من الطاقة، لافتة إلى أن مصر لديها سوق كبير في مجالات الطاقة، وإمكانية التصنيع المحلي مقارنة بعدد كثير من دول المنطقة، ويجب التركيز على استخدام أحدث التكنولوجيات في شتى مجالات الطاقة.

وأوضح الملا، أن مصر منفتحة على العالم وتتعاون مع الجميع، ونهتم بعناية بدراسات المرصد المتوسطي للطاقة، مشيراً إلى أن مصر لديها العديد من الاحتمالات والامكانيات فى جميع سلاسل الطاقة.

واستقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ناصر المرزوقى نائب رئيس شركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية للمشروعات وهشام عودة رئيس الشركة للعمليات والوفد المرافق حيث تم بحث فرص ومجالات تعزيز التعاون مع قطاع البترول فى تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية فى ظل رغبة قوية من الشركة للشراكة مع شركتى إنبى وبتروجت فى تنفيذ المشروعات داخل وخارج مصر.

وخلال اللقاء أكد الملا، أن شركات قطاع البترول اكتسبت خبرات كبيرة فى تصميم وتنفيذ المشروعات بمستويات عالمية ونجحت فى التوسع فى هذا النشاط خارج مصر وخاصة شركتى إنبى وبتروجت، مؤكدا أن شركة إنبى تعد مدرسة هندسية متميزة تخرج أجيال وأجيال من المهندسين المتميزين لما تمتلكه من خبرات ومهارات متميزة ومتنوعة، وأن شركة بتروجت تعد الذراع التنفيذى للقطاع فى تنفيذ المشروعات الضخمة وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية.

ورحب الوزير برغبة الشركة الإماراتية فى تعزيز التعاون مع قطاع البترول فى المشروعات الاستراتيجية الهامة.ومن جانبه أبدى نائب رئيس الشركة الإماراتية إعجابه بالمستوى العالمى الذى وصلت إليه شركات قطاع البترول المصرى وبتنامى أهمية مؤتمر إيجبس عاماً بعد عام حتى أصبح أحد أهم الأحداث العالمية فى مجال الطاقة.

وأشار إلى رغبة الشركة فى الشراكة الممتدة مع شركتى إنبى وبتروجت ووضع خطة عمل للتنفيذ الفعلى للمشروعات الهامة داخل وخارج مصر، وذلك بعد نجاح عدة مشروعات بالتعاون مع شركة بتروجت فى منطقة الخليج العربى.

وأضاف أن الشركة تعتزم الاستثمار فى مشروعات الطاقة الخضراء، والربط بين مصر وقارة أوروبا من خلال انشاء خطوط أنابيب على أعماق قد تصل إلى ألفين كيلومتر.

وشهد اللقاء، الاتفاق على عقد اجتماعات فنية بين الجانبين للاتفاق على المشروعات ذات الاهتمام المشترك ووضع أطر العمل والجداول الزمنية لتنفيذها.

حضر اللقاء المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى والمهندس محمود ناجى وكيل الوزارة لنقل وتسويق المنتجات البترولية.