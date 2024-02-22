الشعراوي يوضح فضل سورة ياسين للمريض.. تقف له الملائكة صفا (فيديو)

يحرص الكثير من المسلمين في هذه الأيام المُباركة على قراءة القرآن الكريم، تقربا إلى الله تعالى، مٌحاولين الخروج منها بأكبر حصيلة من الحسنات والأعمال الصالحة، ومن بين هذه الآيات سورة ياسين، التي يٌداوم عليها الكثيرون، إلاً أن الفرد قد لا يعلم ما هو فضل سورة ياسين؟، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

فضل سورة ياسين

تحدث الشيخ محمد متولي الشعراوي، عن فضل سورة ياسين، في مقطع فيديو من إحدى دروسه الدينية، مٌستشهدًا بما قاله أُبَي بن كعب - رضي الله عنه في فضل صورة ياسين: «المريض الذي تُقرأ عنده سورة يس يأتي له صفوف الملائكة على قدر كُل حرف عشر آلاف ملك، ويقفون صفوفُا له ولا يفارقونه حتى يموت، ثم يشهدون تغسيله وتشييعه والصلاة عليه ويشهدون دفنه».

تعرف على فضل سورة ياسين

واستكمل الشيخ الشعراوي حديثه أن هناك رواية أخرى عن فضل سورة ياسين، تقول إنها حينما تُقرأ سورة ياسين عند شخص أو يقرأها وهو مريض يأتي له جبريل عليه السلام بكأس فيه ماء، فيشرب منه شربة لا يظمأ بعدها ولا يحتاج إلى أحواض الأنبياء.