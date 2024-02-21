نجوم الفن يتحدثون لـ«الوطن»: شكرا لـ«المتحدة».. ضبطت سوق الدراما وصعَّدت الشباب

حالة كبيرة من الزخم يشهدها موسم دراما رمضان هذا العام، وذلك بفضل تنوع الموضوعات المقدمة فى المسلسلات المعروضة، وهو ما يعكس استمرار حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إرضاء كل الأذواق بتقديم كل أشكال وقوالب الدراما من دراما اجتماعية وشعبية وتاريخية وكوميدية.. إلخ، ليصبح الموسم الرمضانى وجبة درامية متكاملة أمام الجمهور المصرى والعربى. وتحدث نجوم دراما رمضان هذا العام عن دور الشركة المتحدة فى ضبط سوق الدراما، وإعادتها لصدارة المشهد من جديد، وفتحها الباب أمام الكثير من شركات الإنتاج للتعاون معها، فضلاً عن تصعيدها لعدد من الفنانين الشباب لمصاف البطولة هذا العام.

ياسر جلال: كل القوالب حاضرة فى موسم واحد

الشركة المتحدة تُقدم باقة من أجمل المسلسلات كل عام، لأن القائمين عليها مثقفون ويعلمون بكل صغيرة وكبيرة عن المهنة، ومن هذا المنطلق نلمس حالة من التنوع فى المحتوى الدرامى المقدم، فنجد كل التيمات والقوالب الفنية حاضرة فى موسم واحد، وهو ما يُرضى الجمهور الذى يكون متعطشاً للكوميديا والدراما التاريخية والاجتماعية والشعبية.. إلخ.

ومن ضمن حالة التنوع التى أتحدث عنها هو الاهتمام بنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، حيث إن وجودها يخلق حالة من الزخم سواء فى عدد المسلسلات وكذلك طبيعة الموضوعات المقدمة، كما أن رسائل هذه الأعمال تصل فى أقل عدد حلقات ممكنة.

أحمد العوضى: جهودها واضحة فى العمل الفنى

أرى حالة من الزخم فى الموسم الرمضانى هذا العام، نظراً لوجود أنماط مختلفة فى المسلسلات المعروضة، فنجد الدراما التاريخية تتجسد فى مسلسل «الحشاشين»، والفانتازيا فى مسلسل «جودر»، وباقى المسلسلات التى تتنوع ما بين الدراما الشعبية والاجتماعية والكوميدية.. إلخ.

هذا التنوع فى رأيى يعطى مساحة كبيرة للجمهور فى الاختيار، فمن يحب الدراما الشعبية سيجد ضالته فى المعروض منها، وهو ما ينطبق أيضاً على باقى القوالب الفنية، فأنا سعيد بما تشهده الدراما المصرية من تطور ملحوظ، ويجب توجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على جهودها الواضحة فى هذا المجال.

خالد الصاوى: نجحتْ فى ضبط السوق

كل التحية والتقدير للشركة المتحدة لتبنيها الشباب أولاً، وتصعيدهم فى مصاف أدوار البطولة سواء فى الموسم الرمضانى أو الـ«أوف سيزون»، وهى خطوة الهدف منها ضخ دماء جديدة للسوق، لأن الشباب هم عصب أى مجتمع فى مختلف المجالات.

والحقيقة أن الشركة المتحدة نجحت فى ضبط سوق الدراما، وفتحت الباب للتعاون مع كثير من المنتجين، وهى خطوة تُحسب لها بكل تأكيد، لأن الهدف العام والأسمى هو أن نرى الدراما المصرية فى الصدارة والريادة دوماً.

أشرف زكى: استطاعت أن تُحسِّن من شكل الأعمال المعروضة

الشركة المتحدة تقدم تنوعاً كبيراً للجمهور فى السباق الرمضانى هذا العام، وعن نفسى أنا سعيد بالدور المحورى الذى تقوم به الشركة للارتقاء بحال وشكل صناعة الدراما التليفزيونية على جميع المستويات.

فقد استطاعت أن تحسن وتعدل من الشكل العام للأعمال المعروضة، وتُظهر حالة رواج كبيرة تؤكد استقرار الأوضاع الفنية فى مصر، كما أن الشركة المتحدة تعاونت مع المنتجين دون فرض أى سياسات احتكارية عليهم، وهذا فكر جديد ومتنوع يُحسب لها فى سوق الدراما، وهو ما يظهر نتائج إيجابية يراها المشاهد فى الأعمال وكذلك المشاركون فى الصناعة.

ودائماً ما تهتم الشركة المتحدة بقضايا المجتمع المصرى والعربى، وهذا ما سوف نشهده هذا العام من خلال مسلسل «مليحة»، الذى سيعبر عن حالة القضية الفلسطينية، التى أصبحت تشغل بال كل الجمهور المصرى والعربى، وسعيد وأتشرف بمشاركتى فى هذا العمل، الذى سيصبح فى جميع أذهان الجمهور للأبد.

أمير كرارة: تقدم وجبة متكاملة للمشاهدين

أرى تنوعاً فى الأعمال الدرامية المقدمة هذا العام، وهو ما يعكس وجود خطة تنظيمية من جانب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى تسعى بدورها لتقديم وجبة درامية متكاملة للمشاهدين، وعن نفسى أشعر بسعادة غامرة لوجود كل القوالب الفنية فى الموسم الرمضانى، سواء على مستوى الدراما الاجتماعية أو الكوميدية أو التاريخية، وكذلك أعمال الإثارة والتشويق. وأنا معجب بالاهتمام بفكرة مسلسلات الـ15 حلقة، وأراها أمراً إيجابياً يصب فى صالح المشاهدين؛ لأن الأحداث تكون مُكثفة بعيداً عن المط أو التطويل، وإن كانت هناك مسلسلات من نوعية الـ30 حلقة تتسم بالإيقاع السريع والأحداث المتلاحقة، وهو ما يجعل المشاهد يتابعها عن كثب واهتمام.

حسن الرداد: كيان كبير يقدم محتوى جيداً

أشعر بسعادة كبيرة لمشاركة مسلسلى «محارب» هذا العام تحت مظلة الشركة المتحدة، وهو من إنتاج أحمد السبكى، خاصة أنها كيان كبير يهدف لضبط سوق الدراما وتقديم محتوى جيد يليق بالمشاهد. وأنا ألمس خطوات «المتحدة» فى الدراما قبل سنوات، حيث أرى انضباطاً كبيراً فى السوق، بالإضافة لعمل عدد من شركات الإنتاج تحت مظلتها، وهو ما يخلق حالة تنافسية جيدة بين كل الأعمال، التي بالتأكيد صناعها بذلوا جهوداً مضنية من أجل تقديم مسلسلات جيدة الصنع.

أكرم حسنى: التنوع المتبع يصب فى صالح الجمهور

سعيد بحال الدراما المصرية خلال الأعوام الأخيرة، لكونها تشهد تطوراً ملحوظاً على كل المستويات، سواء فى طبيعة الموضوعات المُقدمة وكذلك التقنيات المستخدمة، وكلامى هنا يشمل مسلسلات رمضان وأعمال الـ«أوف سيزون».

الدراما الرمضانية أصبحت ترضى كل الأذواق فى رأيى، فنجد الدراما الاجتماعية والكوميدية والشعبية ومسلسلات الإثارة والتشويق، وهو ما يجعلنا أمام وجبة فنية متكاملة ترضى كل الأعمار والفئات، حيث أرى هذا التنوع الذى تتبعه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يصب فى صالح المهنة نفسها وكذلك الجمهور أيضاً.

عائشة بن أحمد: توفر عنصر الجودة فى المحتوى المقدم للجمهور

ألمس تطوراً ملحوظاً على مستوى الصورة والتقنيات، فضلاً عن حالة التنوع فى الموضوعات المقدمة بالمسلسلات، إذ نجد كل التيمات حاضرة من أكشن وكوميديا ودراما اجتماعية، وهو أمر يجب توجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عليه، لا سيما مع توافر عنصر الجودة فى المحتوى المقدم أيضاً.

ولا بد من الإشارة أيضاً إلى جودة مستوى أعمال الـ«أوف سيزون»، التى انعكست بدورها على الدراما الرمضانية فيما يخص الجودة، وأرى أن هذا التطور الذى أشرت إليه سلفاً يصب فى صالح الدراما، وبعيداً عن هذه الجزئية، أنا سعيدة بالتوجه حالياً لمسلسلات الـ15 حلقة، نظراً لأن أعمال الـ30 حلقة مرهقة للغاية، بالإضافة إلى وجود حالة من المط والتطويل أحياناً فى السيناريوهات.

عصام عمر: تمنح الموهوبين الفرصة

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تلعب دوراً بارزاً فى تصعيد الشباب وإعطائهم فرصاً ومساحات جيدة لعرض مواهبهم أمام الجمهور فى الأعمال الفنية، وهو ما حدث معى فى مسلسل «بالطو»، الذى حقق نجاحاً كبيراً لم أتوقعه، انطلاقاً من كون أبطاله ممثلين جدداً.

ودائماً ما تتبع الشركة المتحدة منهج إعطاء الفرص للموهوبين، وسوف نرى ذلك فى السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل «مسار إجبارى»، الذى أقوم ببطولته إلى جانب أحمد داش، وهذا يُعد مؤشراً جيداً لتطور السوق.

وإذا كتب الله لنا النجاح فى مسلسل «مسار إجبارى»، فسيكون ذلك مكسباً وانتصاراً لجيل بأكمله، ومن ثم أشعر بحماسة شديدة تجاه هذا العمل، والحقيقة أن الشركة المتحدة وفرت لنا جميع السبل لتقديم عمل جيد يليق بالجمهور المصرى والعربى

صابرين: تلعب دوراً مهماً فى تقديم أعمال فنية جيدة للجمهور وترتقى بالذوق العام

الشركة المتحدة تلعب دوراً مهماً للغاية فى تقديم أعمال فنية جيدة للجمهور، وترتقى بالذوق الفنى العام، وحريصة على مناقشة جميع قضايا المجتمع فى الأعمال الفنية التى تُعرض على مدار العام.

وسعيدة بدعم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمواهب الشابة، وتقديمهم لأدوار البطولة، وفتح مساحات كبيرة لهم، لإبراز مواهبهم وقدراتهم الفنية، التى ستصبح بعد ذلك محط أنظار الجميع، وعن نفسى تحمست للمشاركة فى مسلسل «مسار إجبارى» بسبب المواهب الشابة التى تقوم ببطولته، لأننى معجبة بموهبة البطلين سواء أحمد داش أو عصام عمر، اللذين نجحا فى تقديم فن جيد خلال السنوات الأخيرة.

فريال يوسف: تصعيد الشباب للبطولة خطوة تُحسب لـ«المتحدة»

أشعر بفخر شديد كفنانة تونسية عربية تجاه الجهود المبذولة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى الدراما التليفزيونية، التى اتضحت نتائجها جلية خلال المواسم الرمضانية الأخيرة، حيث وجدنا تنوعاً فى القضايا التى تتناولها المسلسلات، فضلاً عن وجود كل أشكال الدراما من كوميديا وأكشن ودراما اجتماعية وشعبية.

تصعيد الشباب لمصاف البطولة خطوة تُحسب للشركة المتحدة، وبدأت نتائجها تظهر بشكل تدريجى ولكنها ستصل لذروتها خلال الأعوام المقبلة، وتحديداً حينما ينضج هؤلاء الشباب فنياً سواء فى الدراما التليفزيونية أو السينما والمسرح.