نجوم الفن وأبناؤهم يضفون نكهة خاصة على مسلسلات رمضان 2024

مع بدء العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان الكريم، تزداد حدة المنافسة بين عدد كبير من الأعمال الدرامية المتنوعة.

ومن أهم ما يميز بعض هذه الأعمال مشاركة نجوم الفن وأبنائهم في عمل واحد، مما يضفي نكهة خاصة على المسلسلات ويجذب المزيد من المشاهدين.

فيما يلي بعض المسلسلات التي تضم ثنائيات من نجوم الفن، وأبنائهم:

مسلسل إمبراطورية ميم:

يشارك الفنان خالد النبوي، في السباق الرمضاني بمسلسل إمبراطورية ميم، الذي يشاركه فيه نجله نور النبوي.

يجسد نور النبوي دور مروان، أحد أبناء خالد النبوي في المسلسل.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب خالد النبوي ونور النبوي عدد من الفنانين، من بينهم حلا شيحة ونشوى مصطفى وهاجر السراج.ا

لمسلسل مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب إحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.مسلسل

سر إلهي:

تخوض روجينا، هذا العام السباق الرمضاني بمسلسل سر إلهي، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 15 حلقة.

تشارك روجينا في المسلسل ابنتها مريم أشرف زكي.

يشارك في مسلسل سر إلهي بجانب روجينا ومريم أشرف زكي عدد من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، يوسف الأسدي.

مسلسل محارب:

يشارك الفنان أحمد زاهر، هو الآخر في السباق الرمضاني، من خلال مسلسل محارب لحسن الرداد.

تشارك معه ابنته ملك أحمد زاهر في نفس العمل.

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، ويشارك معه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين.

المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.