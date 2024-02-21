وظائف خالية في مجموعة صيدليات شهيرة لجميع المؤهلات الدراسية.. شروط بسيطة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن وظائف خالية في إحدى سلاسل الصيدليات الشهيرة، بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، من خلال مبادرة توظيف مصر بتنظيم اليوم التوظيفي المفتوح، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل تكون مناسبة للشباب ولمساعدتهم في الحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة التفاصيل الكاملة الخاصة بوظائف الصيدليات الشهيرة، ونوضح من خلال هذا التقرير، تفاصيل الملتقى التوظيفي والشروط المطلوبة، والحقوق والمميزات، التي جاءت كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

يتم تنظيم الملتقى بمجموعة صيدليات العزبى ب ج6 - تقسيم أسماء فهمى- خلف الرقابة الإدارية - شارع النزهة مدينة نصر، ليكون يوم الإثنين و الثلاثاء 26 و27 فبراير 2024 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساء.

الوظائف المطلوبة

- مساعد صيدلي، خبرة في الأدوية أو التجميل.

- موظف خدمات معاونة أعمال الأمن ونظافة الصيدلية.

- دليفري، يشترط وجود رخصة سارية.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في القاهرة، الجيزة، اكتوبر، الشيخ زايد، التجمعات، الرحاب، الشروق، العبور، العاشر من رمضان، الاسكندرية، السويس، المنصورة طلخا، ابشواي، إسنا، إدفو، مرسى مطروح، الاسماعيلية.

- الحاصلون على جميع المؤهلات متوسط أو عال.

- الحد الأقصى للسن 40 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق

- الراتب حسب كل وظيفة.

- تمنح الشركة للعاملين حافز بيع شهري أو أرباح نصف سنوية.

- تمنح الشركة للعاملين زيادات سنوية.

- تمنح الشركة للموظفين إجازات سنوية ورسمية وأسبوعية مدفوعة الأجر.

- توفر الشركة للعاملين تأمين اجتماعي وطبي خاص وعلى الحياة.

- توفر الشركة للموظفين دورات تدريبية في أقوى مكتب علمي في مصر.