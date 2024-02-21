وظائف مبيعات من الشباب والرياضة للخريجين.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة وظائف خالية للعمل في وظيفة مندوب مبيعات، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، من خلال تنظيم اليوم التوظيفي المفتوح لشركة مصر لتأمينات الحياة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة التفاصيل الكاملة الخاصة بوظائف المبيعات من الشباب والرياضة، ونوضح من خلال هذا التقرير التفاصيل الخاصة بالملتقى التوظيفي والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

يتم تنظيم الملتقى التوظيفي بمركز شباب المنشيه ببنها القليوبية، يوم السبت الموافق 24 فبراير 2024 من الساعة 10 صباحا وحتى 3 مساء.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم ل الوظائف حاصل على مؤهل جامعي بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلها، ويكون معتمدا من المجلس الأعلى للجامعات.

- الوظائف المتاحة للذكور والإناث.

- يفضل من لديه خبرة سابقة بالقطاع المالي المصرفي أو غير المصرفي.

- أن يمتلك مهارات التفاوض.

- الالتزام وحسن المظهر.

حقوق ومميزات الوظائف

- التسجيل بالهيئه العامة للرقابة المالية.

- تمنح الشركة للعاملين بها مرتب شهري.

- تمنح الشركة للعاملين بها تأمينات اجتماعية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات طبية.

- تمنح الشركة للعاملين مكافاة شهرية أو عمولات أو بونص شهري أو بونص سنوي. - تمنح الشركة للعاملين فرصة للترقي بعد 3 أشهر.

- فروقات الضرائب ترد سنويا.

- مواعيد العمل من 9 صباحا إلى 3 مساءً.

- الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت بالإضافة إلى العطلات الرسمية.