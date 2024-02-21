وزارة الشباب تعلن توافر وظائف جديدة.. اعرف التفاصيل وطريقة التقديم

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن عدد من الوظائف الخالية في بعض الشركات الخاصة للذكور والإناث وذوي الهمم، وهو ما نستعرض تفاصيله في السطور التالية.

وكشفت وزارة الشباب، عن تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة مصر لتأمينات الحياة يوم السبت 24 فبراير 2024 من الساعة 10 صباحًا وحتى 3 مساء، وذلك لشغل الوظائف التالية:

Sales agents (direct sales)

متطلبات الوظيفة

مؤهل جامعي (بكالوريوس / ليسانس) أو ما يعادلها معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

الوظيفة متاحة للذكور والإناث

يفضل من لديه خبرة سابقة بالقطاع المالي المصرفي أو غير المصرفي

يمتلك مهارات التفاوض

الإلتزام وحسن المظهر

الحقوق والمميزات

مرتب شهري

تأمينات اجتماعية

تأمينات طبية

مكافأة شهرية وعمولات وبونص شهري وسنوي

فرصة للترقي بعد ثلاثة شهور

فروقات الضرائب ترد سنويا

مواعيد العمل من 9 صباحا إلى 3 مساءً

الإجازة الإسبوعية الجمعة والسبت بالإضافة إلى العطلات الرسمية

يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد

https://forms.office.com/r/qtpayPS176

العنوان: مركز شباب المنشيه ببنها – القليوبية

يوم السبت 24 فبراير 2024 من الساعة 10 صباحا وحتى 3 مساءا

وظائف خالية

كما أعلنت عن وظائف أخرى لذوي الهمم:

كاشير

منسق ممرات

محضر طلبات

موظف خدمات

الحقوق والمميزات

مرتب أساسي + تأمين طبي و اجتماعي

العمل 8 ساعات

فرص للترقي

الشروط

التعليم مؤهل عالي وفوق متوسط ومتوسط

غير مؤمن عليه وغير مستفيد من معاش

للتقديم يرجى ملئ الاستمارة من خلال الضغط هنا