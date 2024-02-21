وظائف جديدة في مستشفيات جامعة جنوب الوادي.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلن الجهاز القومي للتنظيم والإدارة تفاصيل الوظائف المتاحة للشباب في مستشفيات جامعة جنوب الوادي، التابعة لوزارة التعليم العالي، والتي من أبرز شروطها ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما.

وظائف مستشفيات جنوب الوادي

وجاء في الإعلان المقدم من الجهاز أن عدد الوظائف المطلوبة 68 طبيبا أساسيا من الدرجة الثالثة التخصصية، والعقد المقرر لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات، ويجوز مد فترة التعاقد إلى 5 سنوات كحد أقصى.

شروط وظائف مستشفيات الوادي الجديد

- مصري الجنسية

- خريج كلية الطب والجراحة بجامعة جنوب الوادي

- لا يكون قد مضى عليه أكثر من سنتين من تاريخ الانتهاء من مدة امتياز التدريب.

- لا يسمح بالتقدم لهذه الوظائف لمن سبق ترشحه لوظيفة طبيب مقيم في تخصص آخر بمستشفيات قنا الجامعية أو معيد بكلية الطب.

- ملء جميع الرغبات بالاستمارة الخاصة، ولا ينظر لأي استمارة غير مكتملة الرغبات، ولا يسمح بتغيير الرغبات أو سحبها بعد تسليمها إلي إدارة شئون الأطباء.

- تقدم الطلبات بإدارة شئون الأطباء بالمستشفيات الجامعية، باسم المدير التنفيذي للمستشفيات، وجرى تحديد مدة استلام الطلبات من 21 فبراير الجاري حتى 6 مارس المقبل.