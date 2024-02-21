تفاصيل وظائف وزارة النقل.. اعرف الشروط ومواعيد التقديم

أعلنت وزارة النقل، فتح باب التقديم لبعض الوظائف عبر بوابة الوظائف الجديدة، التي طرحتها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، مشيرة إلى الشروط والمستندات المطلوبة، إضافة إلى آخر موعد للتقديم.

وظائف وزارة النقل

وجاءت وظائف وزارة النقل كالتالي:

- مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية

- مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئة

المستندات المطلوبة

1- بيان الحالة معتمد ومستوف كل البيانات الوظيفية كالتالي:

- المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية، تقارير أو بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة - الخبرة النوعية والزمنية.

- الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

- الدورات التدريبية «مدتها ونوعها ومكانها».

- العلاوات التشجيعية.

- الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

2 ـ بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص مدعوماً بالمستندات

3 ـ بيان المهارات والقدرة المتميزة على التطوير والابتكار والقيادة واتخاذ القرار

4 - مقترح تطوير الإدارة.

5 - سابقة العمل بالمنظمات الدولية أو الإقليمية أو المشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب

6 - صورة الرقم القومي + صورة شهادة الميلاد على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من 8 ملفات أصل + 7 صور مع صورة حديثة مقاس 4*6 على كل بيان حالة وظيفية داخل الملف

7- صحيفة الحالة الجنائية.

8- شهادة تفيد بعدم تعاطي مخدرات حديثة ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية

تقدم الطلبات باسم اللواء بحري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على النموذج المعد بالموقع الإلكتروني للهيئة ويسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الهيئة باب جمرك (1) – رأس التين - الإسكندرية، طبقا لإعلان بوابة الوظائف ويمكنك التقديم من هنا

مواعيد التقديم

من 21 فبرير إلى 21 مارس 2024.