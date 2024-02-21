التعليم: إتاحة تسجيل استمارة 1 سري للثانوية العامة الأحد المقبل

وافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إتاحة الموقع الإلكتروني للوزارة والخاص بتسجيل استمارة 1 سري للثانوية العامة 2024 لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والإعدادية ودواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك للترشح للعمل بلجان سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الحالي، بدءا من يوم الأحد 25 فبراير طبقا للمجموعة النوعية لوظائف الكادر، قانون «155 لسنة 2007، وذلك للفئات المنوط بها الترشح للعمل كمراقبين، وملاحظين، وأعضاء التطوير التكنولوجي.. إلخ»، ويتم ترشيح المعاونين «الإداريين» من الفئات التي لا ينطبق عليها المجموعة النوعية لوظائف الكادر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي، على ضرورة الالتزام بما يلي:-

- التنبيه على مديري عموم الإدارات التعليمية التابعين لمديريتكم بسرعة إخطار جميع المدارس الثانوية والإعدادية بموعد إتاحة الموقع الإلكتروني.

التنبيه بأن التسجيل لا يقتصر على المدارس الثانوية والإعدادية فقط بل يمتد ليشمل العاملين بدواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.