حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. تحذير مهم لسكان القاهرة والجيزة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في المحافظات إذ تتعرض الطرق الرئيسية والفرعية لظاهرة الشبورة المائية الكثيفة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وطقس غائم جزئيًا على جميع المحافظات، فيما عدا جنوب سيناء والبحر الأحمر.

حالة الطقس في المحافظات

وتشير توقعات خبراء الهيئة إلى أن الطقس في الساعات المقبلة في القاهرة الكبرى سيكون دافئًا نهارًا ومائلاً إلى البرودة ليلاً. سُجِلَت سرعة الرياح 30 كيلومتر في الساعة، وبلغت درجة الحرارة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، مع تأثير الشبورة المائية الكثيفة التي تضرب أيضًا طرق محافظة الجيزة، مما يستدعي تحذير المواطنين والمسافرين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة نظرًا لحجب الرؤية الأفقية أحيانًا.

ظواهر جوية تضرب المحافظات

وفي محافظات السواحل الشمالية الغربية تتكون الغيوم الجزئية وسجلت سرعة الرياح 26 كيلو متر في الساعة فيما بلغت درجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

وتنشط الرياح في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر حيث بلغت سرعتها 32 كيلو متر في الساعة، وسجلت درجة الحرارة العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، أما في جنوب الصعيد فسجلت درجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.

وتشهد محافظات شمال الصعيد تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق، وسجلت العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة فيما بلغت سرعة الرياح 24 كيلو متر في الساعة.