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أجواء مستقرة على أغلب الأنحاء.. حالة الطقس في القاهرة والأقاليم غدا

كتب:

عبدالعزيز سلامة
05:57 م | الإثنين 19 فبراير 2024
حالة الطقس - أرشيفية

حالة الطقس - أرشيفية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، غدًا الثلاثاء 20 فبراير، على عدد من مناطق القاهرة الكبرى، والأقاليم، متوقعة أن يسود طقسًا دافئًا على أغلب الأنحاء خلال النهار، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس في القاهرة الكبرى

- طقس دافئ نهارًا.

- شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

- فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحًا من الساعة 4 إلى 9 صباحًا.

- درجات الحرارة العظمى: 21 درجة مئوية والصغرى: 12 درجة مئوية.

جنوب الوجه البحري:

- طقس دافئ نهارًا.

- شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

- أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا.

- شبورة مائية صباحًا من الساعة 4 إلى 9 صباحًا.

- درجات الحرارة العظمى: 21 درجة مئوية، والصغرى: 12 درجة مئوية.

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

- طقس مائل للدفء نهارًا.

- شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا.

- درجات الحرارة العظمى: 19 درجة مئوية، والصغرى: 10 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

- طقس دافئ نهارًا.

- شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

- درجات الحرارة العظمى: 23 درجة مئوية، والصغرى: 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد

- طقس دافئ نهارًا.

- شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

- شبورة مائية صباحًا من الساعة 4 إلى 9 صباحًا.

- درجات الحرارة العظمى: 22 درجة مئوية، والصغرى: 7 درجة مئوية.

جنوب الصعيد

- طقس دافئ نهارًا.

- شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

- درجات الحرارة العظمى: 24 درجة مئوية، والصغرى: 11 درجة مئوية.

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