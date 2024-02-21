الشرطة الإيطالية: القبض على 12 شخصا بتهمة تهريب مهاجرين تونسيين

أصدرت الشرطة الإيطالية بيانا، اليوم الأربعاء، أعلنت فيه إلقاء القبض على 12 شخصا، اتهمتهم فيه بتنفيذ عمليات تهريب غير شرعية، لما لا يقل عن 73 مهاجرا من تونس إلى أوروبا، وفقا لما جاء في «رويترز».

بيان إيطالي بشأن الهجرة غير الشرعية

قالت الشرطة في البيان، إن خبراء في قيادة القوارب السريعة نقلوا مهاجرين من تونس إلى مرسى على جزيرة صقلية بين يونيو وسبتمبر من العام الماضي، واصفةً إياه بـ«رحلات لكبار الشخصيات»، دون الخوض في تفاصيل تخص الشخصيات، إلا أنها ذكرت أن تكلفة الرحلة بلغت 6000 يورو للفرد.

أظهرت بيانات وزارة الداخلية، أنه منذ بداية العام، وصل نحو 4000 مهاجر غير شرعي إلى الشواطئ الإيطالية، ويقل ذلك العدد عن أكثر من 12500 مهاجر في نفس المرحلة من عام 2023، عندما سجلت إيطاليا وقتها، أعدادا غير مسبوقة من الوافدين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

موقف الحكومات الأوروبية من الهجرات غير الشرعية

وتتخذ إيطاليا وحكومات أوروبية أخرى موقفا حازما تجاه الهجرة منذ سنوات وسط ارتفاع أعداد الوافدين سواء كان ذلك من طالبي اللجوء أو المهاجرين غير الشرعيين.

وتظهر بيانات الاتحاد الأوروبي أن ما يقرب من 100 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى أوروبا في عام 2020، لكن هذا العدد ارتفع إلى 250 ألفا في العام الماضي 2023.