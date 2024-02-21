جامعة السادات تنظم ندوة عن الاحتفال بمنتصف شهر شعبان وتحويل القبلة

نظمت الإدارة العامة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة السادات بالمنوفية، ندوة بعنوان «الاحتفال بمنتصف شهر شعبان الفضيل وتحويل القبلة»، بحضور الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، وتحت رعاية الدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور خالد جعفر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سعيد فاروق، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة.

تكريم الدكتور أحمد كريمة

ورحب عميد الكلية بالحضور من قطاع خدمة المجتمع بالجامعة ومن أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمعاونين والإداريين وطالبات الكلية، مهنئا الجميع بقرب ليلة النصف من شعبان، وقدم درع الكلية وشهادة تقدير للدكتور أحمد كريمة.

ليلة النصف من شعبان وفضل تحويل القبلة

وتحدث «كريمة» عن ليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة وعن فضل هذه الليلة المباركة، وعن صيام نهارها وما لها من فضل عظيم في هذه الليلة، وأن الأعمال ترفع فيها إلى الله عز وجل، كما أكد في كلمته أن الدين الإسلامي هو دين وسط ويسر لجميع الأمم، وموضوع الندوة مناسبة عظيمة، وتحويل القبلة من أهم الأحداث في حياة رسول الله وأصحابه وتاريخ الأمة الإسلامية.

وتابع أن تحويل القبلة تضمن دروسا عظيمه منها إبراز مكانة النبي ورفعة شأنه وعظيم منزلته عند ربه، ومنها أيضا بيان حال أهل النفاق في كل زمان ومكان والتحذير من شرهم، وأيضا من دروس تحويل القبلة إظهار مكانة المسجد الأقصى في ضمير الأمة وكيانها فالمسجد الأقصى هو ثاني المساجد التي أسست على وجه الأرض وثالث الحرمين الشريفين، ومن دروس تحويل القبلة أيضا بيان الخير في أمة النبي وشهادتها على سائر الأمم.