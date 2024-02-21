أسعار عمرة النصف الثاني من شهر شعبان 2024.. اغتنم الفرصة

مع اقتراب شهر شعبان المعظم، يحرص العديد من المسلمين على اغتنام هذه الفرصة المباركة لأداء مناسك العمرة في هذا الشهر الذي تُرفع فيه الإعمال إلى الله، ولذا يزداد البحث عن أسعار عمرة النصف الثاني من شهر شعبان 2024، وهو ما نوضحه لكم عبر السطور التالية.

أسعار عمرة النصف الثاني من شهر شعبان 2024

وبينت العديد من شركات السياحة مؤخرًا أسعار عمرة النصف الثاني من شهر شعبان 2024، والتي تختلف، حسب مدة البرنامج ونوع الإقامة والخدمات المقدمة، وتتراوح الأسعار بشكل عام كما يلي:

فندق 4 نجوم:

- الغرفة الثنائية: 43500 جنيه.

- الغرفة الثلاثية: 38500 جنيه.

- الغرفة الرباعية: 36500 جنيه.

فندق 3 نجوم:

- الغرفة الفردية: 40000 جنيه.

- الغرفة الثنائية: 33500 جنيه.

- الغرفة الثلاثية: 31500 جنيه.

- الغرفة الرباعية: 29950 جنيها.

برامج عمرة شعبان 2024:

تشمل برامج عمرة شعبان 2024 بشكل عام:

- الانتقالات: من وإلى المطار.

- التأشيرة: تأشيرة عمرة.

- الطيران: تذكرة ذهاب وعودة.

- الإقامة: في فندق 3 أو 4 نجوم.

- جميع الرسوم المقررة: رسوم التأشيرة، رسوم المطار، رسوم الخدمات.

ليلة النصف من شعبان 2024

تبدأ ليلة النصف من شعبان 2024 من مغرب يوم السبت 24 فبراير، الموافق 14 شعبان 1445 هجريا حتى فجر يوم الأحد 25 فبراير 2024 المقبل.

نصائح لاختيار برنامج عمرة شعبان 2024

- تحديد الميزانية: حدد ميزانيتك قبل البحث عن البرامج المختلفة.

- اختيار نوع الإقامة: حدد نوع الإقامة التي تناسب احتياجاتك وميزانيتك.

- قارن بين البرامج المختلفة: قارن بين البرامج المختلفة من حيث مدة البرنامج ونوع الإقامة والخدمات المقدمة والأسعار.

- اختيار شركة سياحة معتمدة: تأكد من اختيار شركة سياحة معتمدة لديها خبرة في تنظيم رحلات العمرة.

- قراءة الشروط والأحكام بدقة: اقرأ الشروط والأحكام بدقة قبل توقيع عقود رحلة العمرة.