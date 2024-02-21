افتتاح معرض «أهلا رمضان» في فوه بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن افتتاح منفذاً جديداً لمعرض «أهلاً رمضان» بمركز فوه، بالتزامن مع قرب حلول الشهر الكريم، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية بتخفيضات كبيرة.

توفير السلع الغذائية الأساسية

وكلّف المحافظ بالتوسع في فتح المنافذ الثابتة والمتحركة بكافة مراكز ومدن المحافظة، وفتح منافذ «أهلاً رمضان» بالمدن لتوفير مختلف السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى ياميش رمضان بتخفيضات تصل إلى 20% مقارنة بسعر السوق، لافتاً أنّ هذا المعرض يُقام في إطار تنفيذ مبادرة «أهلاً رمضان»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ والغرفة التجارية والتموين والتجارة الداخلية، ويتضمن المعرض جميع أنواع السلع من «أرز، وسكر، وبقوليات، وجبن، وزيت طعام، ومكرونة، ولحوم، ودواجن، وأسماك، وتمور، وقمر الدين، ومشروبات، وعصائر»، لتلبية احتياجات الأسر والتخفيف عن محدودي الدخل ومحاربة الغلاء، وضبط الأسعار بالأسواق.

ووجّه محافظ كفر الشيخ بالتوسع في إقامة المزيد من المنافذ والمعارض، وذلك لإتاحة السلع والمنتجات الضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة، وإحداث المزيد من التوازن والاستقرار في حركة الأسواق، مضيفاً أنّ معارض «أهلاً رمضان» جاءت لإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية، وبالأسعار المناسبة مقارنة بأسعار السوق الحر، للتخفيف من أعباء محدودي الدخل، ورفع المعاناة عن كاهلهم.

تكثيف الجهود لضبط الأسعار

وشدّد المحافظ على تكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، والتصدي لكافة وسائل الاحتكار، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض ومنافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك.