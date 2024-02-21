طارق فهمي: مرافعة مصر بـ«العدل الدولية» رصدت جرائم الاحتلال على مدار 75 عاما

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك مذكرة مصرية تفصيلية كاملة باللغة الإنجليزية معتمدة قدُمت لمحكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن المذكرة رصدت كل الممارسات الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما.

المرافعة تتضمن ملفا كاملا لكل الأعمال الاستيطانية

وأضاف «فهمي»، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، من تقديم الإعلامية شيرين عفت، أن المرافعة تضمنت ملفت كاملا لكل الأعمال الاستيطانية التي يجرمها القانون الدولي.

وأوضح، أن المرافعة تناولت المسار التاريخي لهذه الجرائم، بهدف نزع شرعية الاحتلال الإسرائيلي من المحافل الدولية.

قرارات «العدل الدولية» غير مُلزمة

وذكر «فهمي»، أن قرارات محكمة العدل الدولية غير مُلزمة، حيث أقرت من قبل عدم مشروعية الجدار العازل ولكن لم يُنفذ، لذلك فإن الحشد الدولي هو الأهم، حيث أن هناك 52 دولة أصبحت داعمة للقضية، لافتا إلى أننا نتعامل مع دولة إرهابية وبالتالي هناك قواعد آمرة تُسمى بالعُرف الدولي، لإلزام بعض الدول.

وأشار «فهمي» إلى أن الأهداف السياسية التي تتحرك من خلالها مصر هي الأهم، باعتبار أنها دولة جوار تتأثر بكل ما يحدث، إضافة إلى أن بينها وبين الكيان الصهيوني معاهدة مُلزمة بها.

وأكد، أن ما قدمته مصر اليوم أمام المحافل الدولية هو توثيق كامل لكل ما يحدث في غزة، وهناك حشد في هذا الإطار يؤكد أننا نستطيع أن ننزع شرعية إسرائيل من المحافل الدولية.