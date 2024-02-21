«متحدث الخارجية»: مصر تقدمت بمذكرتين ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام «العدل الدولية»

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن استدعاء مصر للمرافعة أمام محكمة العدل الدولية، وأن تكون مصر في هذا المحفل الدولي والتقدم بمذكرة هو أمر طبيعي، موضحًا أن الجانب اللفلسطيني كان حريصا من البداية أن تكون الدول العربية ومصر في المقدمة داعمة للحق الفلسطيني، وأن تتقدم بهذه المرافعة واستجابت مصر على الفور.

تحديد تاريخ المرافعة لم يكن منذ فترة طويلة

وشدد «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، على أن تحديد تاريخ المرافعة لم يكن منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن القضية التي ترافعت فيها مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية مختلفة عن دعوى جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية، حيث أن هذه القضية مرتبطة بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

الاحتلال الإسرائيلي يخالف القانون الدولي

وأشار إلى أن المحكمة بدأت في التحرك بعد طلب الأمم المتحدة وتقدمت مصر بمذكرتين أولهما في يوليو والثانية في أكتوبر، موضحًا أن المذكرات شملت جانبين أولهما اختصاص العدل الدولية واستجابة المحكمة للطلب من الأمم المتحدة، والجانب الثاني هو التأكيد ومواجهة الاعداءات بعدم وجود اختصاص لدى المحكمة، والاحتلال الإسرائيلي يخالف القانون الدولي بجرائم الاستيطان والتمييز العنصري.

المرافعة الشفهية اليوم استكملت الصورة

وأوضح أن المرافعة الشفهية اليوم استكملت الصورة بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشددًا على أن دبلوماسية مصرية حصلت على الدكتوراة في القانون الدولي من جامعة كامبردج وعملت في الخارج في جنيف ومكتب وزير الخارجية لفترات مختلفة.