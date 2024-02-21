مشاهد من حفل زفاف شقيقة كهربا (صور وفيديو)

وسط بهجة الأهل والأصدقاء، انطلقت مراسم حفل زفاف شقيقة محمود كهربا، لاعب فريق النادي الأهلي ومنتخب مصر، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، وقد حرص كهربا على توجيه دعوة لمجلس إدارة اتحاد الكرة والأجهزة الفنية للمنتخبات لحضور حفل الزفاف، ونستعرض في التقرير التالي مجموعة من صور حفل زفاف شقيقة كهربا.

حفل زفاف شقيقة كهربا

تُدعى شقيقة كهربا سالي عبدالمنعم، وهي من مواليد 11 سبتمبر، وزوجها هو محمد حسن البغدادي، وقد حرصت أسرة العروسين على دعوة الأهل والجيران لمشاركتهما مراسم حفل الزفاف.

لقطات حفل زفاف شقيقة كهربا

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة عقد قران شقيقة محمود كهربا أثناء حفل زفافها، ولقطات أخرى جمعت بينهما خلال جلسة تصوير خاصة قبل عقد القران.

وتسبب حفل زفاف شقيقة كهربا في غيابه عن مباراة فريق النادي الأهلي أمام ميدياما الغاني في اللقاء الذي يجمع الفريقين على أرض ملعب استاد بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، إذ غادرت بعثة الأهلي إلى غانا صباح اليوم، على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغاني.