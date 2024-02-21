الفنانة رحمة أحمد تكشف عن سر تعلقها بشخصية «مربوحة» في مسلسل الكبير

استطاعت شخصية «مربوحة» والتي تلعبها الفنانة رحمة أحمد في مسلسل الكبير، الحصول على إعجاب قطاع واسع من الجمهور، بسبب طريقة ملابسها خلال المشاهد، وأسلوب كلامها الطريف، وينتظرها الملايين خلال السباق الرمضاني لعام 2024.

تلعب رحمة أحمد شخصية «مربوحة»، في مسلسل «الكبير أوي» الجزء الثامن، وكان بداية هذه الشخصية في الموسم الرمضاني لعام 2022، وقالت رحمة، في حديثها خلال فيديو منشور على قناة «أون»: «أكتر حاجة بتعجبني في مربوحة، هو الأوت فيت (الأزياء) بتاعتها، الجلاليب اللي بتلبسها في دوار الكبير».

الفنانة رحمة أحمد تعشق تناول المشويات

تعشق الفنانة رحمة أحمد تناول المشويات، بأنواعها المختلفة حول العالم، حتى إذا صادفتها بأن تكون صاحبة مطعم، ستخترع طبقًا رسميًا للمطعم، وتطلق عليه اسم «رحمة»: «لو هعمل طبق باسمي هيبقى اسمه رحمة، فيه كل المشاوي بتاعت العالم».

نصيحة الفنانة رحمة أحمد للكبير

ووجهت الفنانة رحمة أحمد فرج، نصيحة للكبير ليستمر في منصبه، واحترام الناس له، قائلة: «عشان الكبير يفضل كبير خليك حلو، وأنا مش مع المثل بتاع اللي مالوش كبير بيشتريله كبير، عشان لو هو كبير نفسه يبقى تمام، مش لازم يشتري من برا، ولو حد شايف نفسه كبير، وهو مش كبير، بقوله اركن على جمب عشان إحنا مخنوقين».

تخوض رحمة أحمد السباق الرمضاني لعام 2024

تخوض رحمة أحمد السباق الرمضاني لعام 2024، من خلال شخصية «مربوحة» في مسلسل «الكبير أوي» الجزء الثامن، العمل الدرامي من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي، من بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان أحمد مكي، والفنان محمد سلام، والفنان بيومي فؤاد ، والفنان هشام إسماعيل ، والفنان حسين أبو حجاج ، والفنانة رحمة أحمد فرج.