«خليك في حالك».. رحمة أحمد تمازح أحمد مكي خلال كواليس مسلسل الكبير أوي 8

يواصل أبطال مسلسل الكبيرأوي 8، تصويره على قدم وساق، استعدادًا للموسم الرمضاني المقبل، المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

رسالة رحمة أحمد لـ أحمد مكي

ووجهت الفنانة رحمة أحمد «مربوحة»، خلال مقطع فيديو من داخل كواليس المسلسل، رسالة للفنان أحمد مكي، الذي يجسد شخصية الكبير أوي مازحة: «خليك فى حالك علشان تفضل كبير».

أحداث وأبطال المسلسل

تدور أحداث مسلسل «الكبير أوي 8» في إطار كوميدي، داخل المزاريطة والتي يعيش بها الكبير أوي وزوجته مربوحة مع أشقائه، جوني وحزلئوم، والتي تدور بينهم العديد من المواقف الكوميدية، وتم طرح البرومو الرسمي له وحقق تفاعل كبير مع الجمهور.

مسلسل «الكبيرأوي 8»، من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، مصطفي غريب، محمد سلام، وعدد كبير من ضيوف الشرف والتي يظهر بعضهم فى شخصيته الحقيقية، من بينهم أمينة خليل.