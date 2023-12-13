رحمة أحمد تطلب الدعاء لوالدها بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض والد الفنانة رحمة أحمد لوعكة صحية شديدة، وطالبت جمهورها بالدعاء له بالشفاء العاجل.

ونشرت الفنانة رحمة أحمد عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» دعاء لوالدها بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، قائلة: «اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي أبي، وتمده بالصحة والعافية لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك».

وأضافت: «إنك على كل شيء قدير أسأل الله العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وسائر مرضى المسلمين، اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقمًا أبدًا.

آخر أعمال الفنانة رحمة أحمد

من آخر أعمال الفنانة رحمة أحمد مسلسل «على باب العمارة»، والمذاع على منصة watch it، وتدور أحداث المسلسل حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب، إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع.