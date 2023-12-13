رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

رحمة أحمد تطلب الدعاء لوالدها بعد تعرضه لوعكة صحية

كتب:

ضحى محمد
11:44 ص | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
رحمة أحمد

رحمة أحمد

تعرض والد الفنانة رحمة أحمد لوعكة صحية شديدة، وطالبت جمهورها بالدعاء له بالشفاء العاجل.

ونشرت الفنانة رحمة أحمد عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» دعاء لوالدها بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، قائلة: «اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي أبي، وتمده بالصحة والعافية لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك».

وأضافت: «إنك على كل شيء قدير أسأل الله العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وسائر مرضى المسلمين، اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقمًا أبدًا.

آخر أعمال الفنانة رحمة أحمد

من آخر أعمال الفنانة رحمة أحمد مسلسل «على باب العمارة»، والمذاع على منصة watch it، وتدور أحداث المسلسل حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب، إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع.

اقرأ المزيد:

كريم فهمي لـ«أنا والقناع»: رحمة أحمد «ما نامتش» من العياط بعد انتقاد شخصية مربوحة

رحمة أحمد تروج للحلقات الجديدة من مسلسل الكبير أوي 7: «حال المزاريطة هيتشقلب»

مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 24.. رحمة أحمد تقدم نصائح الجمال والنضارة للكبيرة

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24.. أحمد مكي يتجسس على رحمة أحمد وسما إبراهيم
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.