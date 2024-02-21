حقيقة وقف إصدار تراخيص البناء في مصر.. توضيح مهم من «النواب»

كشف المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن حجم تراخيص البناء التي صدرت خلال مدة 3 سنوات منذ بداية العمل بالمنظومة الجديدة للاشتراطات البنائية، وقال إن محصلة تراخيص البناء التي صدرت لمحافظة الجيزة «صفر»، رغم التعداد السكاني الكبير للمحافظة، وكذلك الحال في عدة محافظات أخرى، مثل الإسكندرية التي يتخطى تعدادها السكاني 6 ملايين نسمة، ومحصلتها صدور ترخيص واحد فقط.

حقيقة وقف إصدار تراخيص البناء

ونفى «السجيني» لـ«الوطن»، وجود قرار بوقف إصدار تراخيص البناء.

أوضح أن أزمة إصدار تراخيص البناء منتشرة على مستوى المحافظات، فعلى سبيل المثال بلغ عدد تراخيص البناء التي صدرت في محافظة أسيوط، 9 رخص، ومحافظة الغربية 12 رخصة، بينما لا تتعدى نسب رخص البناء بمحافظة كفر الشيخ 3 رخص.

أرقام صادمة لتراخيص البناء في مصر

ووصف نسبة تراخيص البناء التي صدرت بـ«الهزيلة» لاسيما أن نسب قياس الأرقام ترتبط بأمرين وهما التعداد السكاني بكل محافظة، والمدة الزمنية التي صدر فيها التراخيص، وتابع: «تراجع نسب تراخيص البناء يعني عدم القضاء على مخالفات البناء في مصر، واستمرار البناء العشوائي».