تحرير 23 محضرا تموينيا في حملات مكبرة بالبحيرة

شنت إدارة تموين مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة لتشديد الرقابة على السلع التموينية والمحال التجارية لضبط الأسعار ومراقبة جودة المنتجات، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

حملة تموينية في مركز الدلنجات

وأسفرت الحملة التموينية عن تحرير 23 محضرا على النحو الآتي:

- ضبط 8 مخابز إنتاج خبز ناقص الوزن.

- ضبط 3 مخابز إنتاج خبز غير مطابق المواصفات.

- ضبط 3 مخابز مغلق بدون إذن مسبق من الجهات المختصة.

- ضبط 5 مخابز عدم نظافة أواني العجين.

- ضبط 4 مخابز لعدم إعلان عن مواعيد العمل الرسمية وسعر البيع.

حملة تموينية في شبراخيت

وشهدت مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة تنفيذ حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من المخابز والمحال التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز أبو المطامير تم تنفيذ حملة تموينية أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.