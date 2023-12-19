سيدة فلسطينية تحرم نفسها من الطعام لإشباع أطفالها الخمسة.. «قلب الأم»

يعاني أهالي غزة من نقص الطعام والشراب في ظل عدوان وحشي يقتل المئات يوميا ويمنع سبل الحياة عن الأحياء منهم، فهناك بعض الأمهات تمتنع عن الطعام من أجل إشباع أولادهن وهذا ما جسدته سيدة فلسطينية نازحة، إذ كانت تحرم نفسها من الطعام حتى يشبع أطفالها وكانت علامات الحسرة تسيطر عليها وفقا لما نشره الصحفي الفلسطيني مجدي فتحي عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام».

فلسطينية تمتنع عن الطعام لأجل أطفالها

ظهرت الأم الفلسطينية النازحة في مشهد مؤلم وهى تقف أمام أطفالها الـ5 أثناء تناولهم الطعام مجتمعين إلى جانب بعضهم البعض ويجلسون على الأرض محاولين تدفئه أنفسهم من البرد القارس من خلال تناول الطعام، تلك اللحظات التي أثبت مدى انعدام الحياة نتيجة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي وتسببت في حدوث هذه المعاناة التي يعيشها أهالي غزة.

صمود أهالي غزة أمام الاحتلال

رغم تلك اللحظات الصعبة التي يعيشها أهالي غزة إلا أنهم ما زالوا صامدون أمام جرائم الاحتلال، إذ هناك العديد من المشاهد التي أثبت مدى قوة وعزيمة الشعب الفلسطيني خاصة الأطفال والسباب، وهذا ما وثقه الصحفي الفلسطيني مجدي فتحي بعدسة كاميرته ومنها مقطع فيديو لأطفال غزة وهم يلعبون في أحد الشوارع رغم الدمار حولهم، وعلامات السعادة كانت تسيطرت عليهم.

لم تقتصر المشاهد عند هذا الحد، ولكن هناك مشهد للأطفال النازحين، إذ كانوا يلعبون وسط مياه المطر وكأنهم يسبحون في مياه البحر وعلامات الفرحة والبراءة تسيطر عليهم .