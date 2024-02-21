عماد الدين حسين: مصر لم تتردد لحظة بتنديد العدوان الإسرائيلي على فلسطين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية، إن علاقة مصر بالقضية الفلسطينية تمتد إلى ما قبل نكبة 1948 حتى أيام الثورات الفلسطينية ضد الانتداب، ومحاولة إدخال اليهود إلى فلسطين من قبل سلطة الانتداب وهي بريطانيا، مشيراً إلى أنه على الرغم من علاقات مصر التعاقدية مع إسرائيل، إلا إنها تعلن يومياً انحيازها للصف الفلسطيني وحقوقه.

أهمية الدور المصري في إدراة الصراع

وأضاف «حسين»، خلال حواره لبرنامج «منتصف النهار» تقديم الإعلامية هاجر جلال، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاءن أن الدور المصري في الصراع، حرباً وسلماً وتفاوضاً، منذ عام 1948 حتى هذه اللحظة، أعطى للمصريين خبرة حقيقية في كيفية التفاهم ومواجهة الإسرائيليين على مختلف الأصعدة، وخير مثال على هذا الأمر، ما حدث في قضية طابا، حينما حاولت إسرائيل الاحتفاظ ببعض المواقع في شرم الشيخ، وتأخير انسحابها من طابا.

ملحمة طابا كانت نجاحاً دبلوماسياً وسياسياً لمصر

وتابع أن ملحمة طابا كانت نجاحاً دبلوماسياً وسياسياً ملفتاً لمصر، ومازال يُدرس حتى الآن، مشدداً على أن مصر تدرك تماماً خطورة العداون الإسرائيلي، ورغم كل المعاهدات والاتفاقيات مع إسرائيل، إلا إنها لم تتردد للحظة واحدة بتنديد العدوان الإسرائيلي على فلسطين.