عاجل.. تراجع أسعار الذهب للمرة الرابعة اليوم.. مفاجأة في سعر عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-2-2024 انخفاضاً جديداً للمرة الرابعة على مدار اليوم، حيث تراجع سعر جرام عيار 21، وهو الأكثر انتشاراً بين المواطنين، بقيمة 40 جنيهاً، ليُصبح إجمالي الانخفاض على مدار اليوم 90 جنيهاً للجرام الواحد.

وتستعرض «الوطن» عبر السطور التالية سعر الذهب اليوم بعد الخسارة الكبيرة التي لحقت به على مدار اليوم، وفقاً لما أعلنته شعبة الذهب وبورصة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم عقب انخفاضه للمرة الرابعة 4000 جنيه للشراء، بدون سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم عقب انخفاضه للمرة الرابعة 3500 جنيه للشراء، بدون سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 اليوم عقب انخفاضه للمرة الرابعة 3000 جنيه للشراء، بدون سعر المصنعية والضريبة، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 2333 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما سعر الجنيه الذهب فسجل اليوم عقب انخفاضه للمرة الرابعة 28000 جنيه للشراء، بدون سعر المصنعية والضريبة.