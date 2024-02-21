موعد اختبارات شهر فبراير 2024 لطلاب صفوف النقل.. غير موحدة ومن المنهج

كثفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال مديريات التعليم بالمحافظات، التنبيهات على الإدارات التعليمية، بالالتزام بموعد اختبارات شهر فبراير 2024، لطلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليم الأساسي.

جداول وموعد اختبارات شهر فبراير 2024

أعلنت الإدارات التعليمية، جداول وموعد اختبارات شهر فبراير 2024، لصفوف النقل، حيث من المقرر أن تبدأ جميع المدارس في عقد الاختبارات مع نهاية الشهر، بداية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، وذلك وفقا للقرار الوزاري 168، الذي نصت بنوده على ضرورة عقد امتحانين شهر للتيرم الثاني لكل مادة، ويجرى احتساب الدرجة الأعلى لتقييم طلاب المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

من جانبها وزعت الإدارات التعليمية بجميع المحافظات، منشورات وكتب دورية، على جميع المدارس التابعة لها، نوهت فيها، بالتزام كل مدرسة بإجراء اختبارات شهر فبراير 2024 لجميع صفوف النقل بها، وإفادة الإدارة بتقرير شامل عن الاختبارات.

موعد اختبارات شهر فبراير 2024.. نهاية الشهر

شددت الادارات التعليمية في منشوراتها، على أن تكون الامتحانات غير موحدة، وتعقد تحت إشراف التوجيه المختص ويكون معلم المادة هو المسؤول عن عقد الامتحان.

كما شددت على ضرورة أن تكون أسئلة الامتحانات في كل مادة، مما جرى تدريسه خلال شهر فبراير2024، ويعقد الامتحان خلال اليوم الدراسي، مع عدم الإخلال باليوم الدراسي أو خطط المناهج الدراسية.

وأشارت الإدارات التعليمية، إلى أنه يجري التعبير عن تقييم المتعلم بالصفوف الرابع والخامس والسادس، في صورة أربعة ألوان، ليتعرف المتعلم عن مدى اكتسابه للمعارف والمهارات وعن تطور أدائه حسب القرار.

ووجهت باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية في المدارس خلال فترة امتحانات شهر فبراير، وعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حسب كل مدرسة.