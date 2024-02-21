جدول اختبارات شهر فبراير لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، موعد اختبارات شهر فبراير للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2023 - 2024، على أنّ تؤدى الاختبارات في أثناء اليوم الدراسي، دون الإخلال بانتظام الدراسة أو تعطيل العملية التعليمية.

جدول اختبارات شهر فبراير لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

ووفق ما أعلنته مديرية التربية والتعليم، فإنّه من المقرر البدء في اختبارات شهر فبراير 2024 لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من يوم الأحد الموافق 3 مارس حتى يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024، حيث يتم عقد الاختبارات في جزء من حصة المادة وعلى مستوى كل مدرسة، على أنّ تكون اختبارات قصيرة تُحقق الهدف التربوي منها.

ويؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الاختبارات في 8 مواد دراسية، تبدأ يوم الأحد 3 مارس بمادتي «اللغة العربية، والتربية الدينية»، والاثنين 4 مارس بمادتي «العلوم، والمهارات المهنية»، ويوم الثلاثاء 5 مارس بمادتي «الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا التعليم»، ويوم الأربعاء 6 مارس بمادة «اللغة الإنجليزية»، ويوم الخميس 7 مارس بمادة «الرياضيات».

إرسال جداول الاختبارات للإدارات التعليمية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّه تم إرسال جداول اختبارات شهر فبراير 2024 إلى جميع الإدارات التعليمية، لنشرها في المدارس الابتدائية أمام الطلاب، كما تم التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة الطلاب، واستكمال اليوم الدراسي.