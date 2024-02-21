مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف تطورات الموقف الأمريكي من الحرب في غزة

قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في واشنطن، إن مسألة الدولة الفلسطينية المستقلة، أن يكون هناك دولة فلسطينية بجوار إسرائيل ويعيشان في سلام، هذا حل الدولتين من وجهة النظر الأمريكية، هذه الأمور تحدثت فيها الولايات المتحدة، وبتركيز أكبر خلال الفترة الماضية.

حل الدولتين أهم معايير حل الصراع

وأضاف «جبر»، خلال مداخلة له عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا حل الدولتين أصبح أهم معايير حل الصراع في الشرق الأوسط، بالنسبة للولايات المتحدة، وإحدى خطواتها لحل النزاع من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، وهو الأمر الذي يواجه عنادا كبيرا، ورفضا من جانب إسرائيل، وهذا يصنع فجوة ما بين الإدارة الأمريكية الحالية والحكومة الإسرائيلية.

اتفاق وشيك بالنسبة للهدنة في غزة

وأشار إلى أنه بالنسبة لاتفاق الهدنة، هناك حديث عن اتفاق وشيك بالنسبة للهدنة، وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في المؤتمر الصحفي اليوم أن الولايات المتحدة منخرطة مع مصر وقطر وإسرائيل بهدف التوصل لاتفاق هدنة مؤقتة للإفراج عن المحتجزين في غزة وزيادة دخول المساعدات الإنسانية.

وتابع: «هذه المرة ربما وصلوا لمرحلة جيدة جعلت المتحدث باسم الخارجية، بأنه يصرح بأنه من الممكن التوصل لاتفاق، بعدما رفضت إسرائيل في الفترة الأخيرة الاتفاق الأخير، عندما كان وزير الخارجية أنتوني بلينكن يزور المنطقة، ولكن هذه المرة هناك تفاؤل أمريكي».