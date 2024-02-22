«المؤتمر»: مصر استخدمت الأساليب القانونية والدبلوماسية للدفاع عن الفلسطينيين

ثمَّن الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن المرافعة المصرية وثَّقت جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة.

القيادة السياسية المصرية تتصدى بكل قوة لمخططات التهجير

وأوضح نائب رئيس المؤتمر، في بيانه، أن القيادة السياسية المصرية تتصدى بكل قوة لمخططات التهجير ومحاولات تقويض القضية الفلسطينية، كما أنها لم تدخر جهدا في استخدام كل الأساليب السياسية والقانونية والدبلوماسية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ممارسات تخالف القوانين الدولية منذ 75 عاما.

وأعرب الدكتور مجدي مرشد عن ثقته في قدرة القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري والدفاع عن القضية الفلسطينية.

الجرائم الإسرائيلية

وأشار مرشد إلى الموقف الأمريكي المتخاذل والمنحاز للكيان الإسرائيلي الذي يمنحه الضوء الأخضر للاستمرار في المجازر التي يرتكبها ضد المدنيين، مؤكدا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين من جرائم الإبادة، والتدخل الفوري لوقف الحرب والجرائم الإسرائيلية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.