«المستقلين الجدد»: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» علامة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بخصوص التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، علامة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية.

وأكد في بيان صحفي أن المرافعة المصرية التي عكست ثوابت مصر الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، اتسمت بالوضوح والصراحة، وكشفت بكل جرأة عن حجم الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.

إشادة بالموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

وأوضح أن المرافعة المصرية تضمنت تفنيدًا كاملًا للممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية، بدءًا من الاستيطان والتمييز العنصري، وصولًا إلى سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، مشددا على أن الموقف المصري الذي عبرت عنه المرافعة، يؤكد رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولي والقوانين والمواثيق الدولية.