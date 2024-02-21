«المتحدة» في رمضان 2024.. دعم القضية الفلسطينية بمسلسل مليحة تحت شعار «الحب في مواجهة الحرب»

دائماً ما تحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مواكبة الأحداث ومناقشتها ضمن الأعمال الدرامية المعروضة على مدار العام، وفى الموسم الرمضانى الحالى وتحديداً بعد أحداث 7 أكتوبر الماضى التى تعرض فيها الشعب الفلسطينى لجرائم ضد الإنسانية ترتكب فى حقهم من قبل قوات الاحتلال الصهيونى على مدار أكثر من 75 عاماً، قررت «المتحدة» إعلان دعمها الكامل من خلال رفع شعار «معاً لدعم القضية الفلسطينية». حيث قررت الشركة المتحدة تقديم عمل فنى درامى يناقش القضية الفلسطينية يعلنون من خلاله دعمهم الكامل وتوعية الجيل الجديد بتاريخ الصراع العربى الإسرائيلى من خلال مسلسل «مليحة» الذى يقدم بطولته الفنان «دياب» فى أولى بطولاته المطلقة، وتدور أحداثه فى 15 حلقة بمشاركة عدد كبير من الفنانين على رأسهم الفنانة الفلسطينية سيرين خاس التى تم اختيارها كى تكون ممثلة لشعبها ولأنها الأنسب للشخصية التى تجسدها، بالإضافة إلى عدد من النجوم من بينهم ميرفت أمين وماجدة زكى وأشرف زكى وآخرين، وتكتبه رشا عزت الجزار تحت قيادة المخرج عمرو عرفة.

وتنطلق أحداث مسلسل «مليحة» من عائلة مليحة الأسرة الفلسطينية التى غادرت الأراضى المحتلة عقب أحداث الانتفاضة الثانية لتستقر لعدة سنوات فى ليبيا، وبعد أحداث ليبيا عام 2012 تحاول الأسرة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضى المصرية لكنهم يواجهون العديد من الصعاب والتحديات وهنا تلتقى «مليحة» وعائلتها بضابط حرس الحدود المصرى «أدهم»، فتنقلب حياة كل منهم رأساً على عقب، ويكون لأدهم دور كبير فى رحلتهم.