خسارة كبيرة للجنيه الذهب في آخر 24 ساعة.. كم وصل سعره الآن؟

حقق الجنيه الذهب على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة خسائر كبيرة، حيث تراجع سعره 4 مرات على التوالي، محققاً انخفاضاً وصل إلى 720 جنيهاً، حيث يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويلجأ لشراءه قطاع كبير من المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم على المدى البعيد.

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي سعر الجنيه الذهب الآن عقب الخسائر المتتالية التي حققها على مدار اليوم الماضي، في آخر تحديث لأسعار الذهب المُعلن من جانب بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر الجنيه الذهب الآن

يسجل سعر الجنيه الذهب الآن 28000 جنيهاً للشراء، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بعدما سجل صباح أمس الأربعاء 28720 جنيه، وبذلك حقق انخفاضاً قيمته 720 جنيها.

أسعار الذهب الآن في آخر تحديث

- سعر جرام الذهب عيار 24 في آخر تحديث: 4000 جنيه للشراء، دون احتساب سعر الضريبة والمصنعية.

- سعر جرام الذهب عيار 21 في آخر تحديث: 3500 جنيه للشراء، دون احتساب سعر الضريبة والمصنعية.

- سعر جرام الذهب عيار 18 في آخر تحديث: 3000 جنيه للشراء، دون احتساب سعر الضريبة والمصنعية.

- سعر جرام الذهب عيار 14 في آخر تحديث: 2333 جنيه للشراء، دون احتساب سعر الضريبة والمصنعية.