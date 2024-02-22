«هترجع زي الموس».. طريقتان لسن السكاكين في المنزل

تفقد السكاكين حدتها مع الوقت، بسبب استخدامها كثيرا، لكن يمكن استعادة حدتها مرة أخرى، من خلال طريقتين في المنزل، بدلًا من الذهاب إلى «المسن»، وإنفاق مبالغ كثيرة، بالإضافة إلى ضرورة غسلها يدويًا، وليس في غسالة الأطباق.

تؤثر الأسطح التي تختار استخدامها، للقطع عليها بشكل مباشر، على حالة السكاكين، فبمرور الوقت تفقد قوتها، في تقطيع اللحوم والخضراوات، وتصبح غير باردة، لذا يجب تجنب استخدام الأسطح الصلبة أو المعدنية، مثل الجرانيت والألومنيوم، إذ يفضل استخدام قطع الخشب أو البلاستيك، بحسب موقع «American Knife and Tool Institute».

طرق سن السكاكين

وهناك طرق لعودة السكاكين حادة مرة أخرى، منها استخدام أحد أدوات المطبخ الشائعة، وهي طبق أو كوب مصنوع من السيراميك، إذ يمكن استخدام الجزء الأسفل من الكوب أو الطبق، لسن السكين.

يجب الحفاظ على زاوية ثابتة

يجب الحفاظ على زاوية ثابتة، ثم تحريك الجهة الحادة من السكين، والتي تستخدم في التقطيع، على الكوب أو الطبق باستمرار عدة مرات، وبذلك يعود السكين لامعًا مرة أخرى.

طريقة أخرى لجعل السكين حادًا باستخدام الفويل

ومن الطرق الأخرى لإعادة السكين حادًا، من خلال استخدام قطعة كبيرة من ورق الألومنيوم، أو كما يطلق عليه «فويل» ثم طيها عدة مرات حتى تصبح قطعة صغيرة وسميكة، توضع السكينة في منتصف قطعة الفويل، مع التحريك من الأعلى إلى الأسفل باستمرار، حتى يصبح السكين حادًا مرة أخرى.

غسيل السكاكين يدويًا وليس في غسالة الأطباق

ويفضل غسيل السكاكين يدويًا بالماء والصابون السائل، لأن ذلك يحافظ على قوة السكين، أي يحتفظ بحدتها، أطول فترة ممكنة، بدلًا من وضعها في غسالة الأطباق، التي لا تحافظ على حدة السكاكين، وتجعلها تفقد بريقها في وقت قصير.