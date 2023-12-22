مدرس أصول فقه بالأزهر: السيدة «سكينة» أول من دخل مصر من نسل الإمام علي

قالت الدكتورة حفصة سري، مدرس أصول الفقه بجامعة الأزهر، إن السيدة سكينة هي بنت الإمام الحسين بن الإمام علي، وولدت سنة 47 هجريًا في المدينة المنورة، وهي أول من دخل مصر من أبناء الإمام علي، ووالدتها هي الرباب بنت القيس.

اسم السيدة سكينة الأصلي «آمنة»

وأضافت «سري»، خلال استضافتها ببرنامج «مدد»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، أن اسم السيدة سكينة الأصلي «آمنة» على اسم جدتها أم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل اسمها الحقيقي «زينب» على اسم عمتها إلا أن الاسم الصحيح هو «آمنة».

وأشارت إلى أن والدتها هي من أطلقت عليها اسم «سكينة»، نظرا لأن نفوس أسرتها كانت تسكن إليها لفرت فرحها ومرحها، وقيل لهدوئها وسكينتها، ومن ثم «سكينة» بضم السين، وهي الأصح، تعني الوداعة واللطف، وبفتح السين تعني الهدوء والسكينة.

حفيدة سيدنا علي وفاطمة الزهراء

وأوضح أن السيدة سكينة جدتها السيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي تربت في بيت النبوة وشربت من أنوراه، وجدها الإمام علي الذي تربى في حجر النبي منذ صغره، ومن ثم هذا الفضل تسلسل من الإمام علي والسيدة فاطمة الزهراء إلى ابنهما سيدنا الحسين ثم ابنته السيدة سكينة.