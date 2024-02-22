خالد منتصر: صراع العلم والدين عند مصطفى محمود مفتعلا

قال الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر، إنه في وقت من الأوقات كان أهم قامتين في مصر الشيخ محمد متولي الشعراوي ومصطفى محمود، متابعًا: «كنت اقرأ لمصطفى محمود بعشق، ولو كان أكمل في القصة القصيرة كان ممكن أن يكون في قامة يوسف إدريس».

مصطفى محمود كان يقدم مادة جميلة جدًا

وشدد «منتصر»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي محمد الباز، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن مصطفى محمود كان يقدم مادة جميلة جدًا، معقبًا: «لكن ما الداعي لخلق صراع وهمي في النهاية بين العلم والدين؟ هذا الصراع كان مفتعلًا، هذا الصراع ممكن أن يبعدك عن الإيمان ولا يقربك منه».

صراع غير موجود

وقال: «مصطفى محمود قال لا يمكن لشيء أن يتغلب على عقل الإنسان، بس الكمبيوتر تغلب على بطل الشطرنج»، وهنا ظهر هذا التعارض والصراع غير الموجود في الأساس.