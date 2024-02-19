سمير مرقص لـ«الشاهد»: جائحة كورونا أظهرت قدرة المصريين على مواجهة التحديات

قال الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، إن المصري لديه قدرات كامنة، ربما للوهلة الأولى تقول إن المصري مستكين أو سلبي وهذا كلام غير دقيق.

وأضاف «مرقص»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «الأسرة المصرية كانت تناضل في لحظة غامضة أيام جائحة كورونا ولحظة خطر وتهديد وظلت تناضل في جزء منها إيماني وجزء آخر مسئولية».

وتابع المفكر السياسي: «خامة المصري بها شيء مميز وخبرة السنين والعمق الحضاري لشخصيته تخرج في لحظة معينة وتظهر في هذا النوع من الأزمات».

وأكد أن جائحة كورونا أظهرت قدرة المصريين على مواجهة التحديات، وكان المصري يصارع ويناضل ويبتكر في التحايل على الأزمة بشكل أو بآخر هذه مسألة مهمة للغاية.