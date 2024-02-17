سماح أبو بكر لـ«الشاهد»: الأطفال الآن لا يقبلون الأوامر وعلينا إقناعهم

قالت سماح أبو بكر عزت، الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، إن هناك اختلافات كثيرة جدا بين الأطفال قديمًا وحاليًا.

وأضافت «أبو بكر» خلال حوارها لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «أبرز الاختلافات أن العالم أصبح مفتوحًا أمام الأطفال، سهل جدًا يصل لأي معلومة، وعليك إقناعه، فهو لا يقبل الأوامر إطلاقًا ولا يقبل افعل ولا تفعل».

وتابعت الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل: «لي قصة اسمها الدائرة الحائرة، حصلت على جوائز ومثلت مصر في قائمة الشرف الدولية في 2021، وذهبت لاستلام وثيقة الشرف في موسكو منذ سنتين، أثناء كتابة القصص، أحكيها قبل أن تكتب لكي أرى رد الفعل».

وأردفت: «القصة على خلاف قصص الأطفال المعتادة، نهايتها حزينة، والقصة تحكي عن تقبل الآخر، وأن الاختلاف لا يعني الخلاف، وأنا بحكي القصة قلت للأولاد، إن الغابة ستدمر في النهاية، ولد قال لي المهم القصة تقنعني مش تبسطني، وبالفعل كتبتها مثلما حكيتها وحققت نجاحات».