نور النبوي يحتفل بانضمام فيلم الحريفة لقائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات

أعرب الفنان نور النبوي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادته بانضمام فيلم الحريفة ضمن قائمة أعلى 10أفلام تحقيقًا للإيرادات

وكتب نور النبوي قائلا: «فيلم الحريفة دخل ضمن قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية، حلم حلمته وأنا صغير وعيشت من ساعتها بشتغل عشان أوصله، شكرًا للجمهور الكبير اللي صدق الحلم و دعمه، شكراً لطارق الجنايني اللي إداني الفرصة دي ولشجاعته وإيمانه بالمشروع».

وأضاف «النبوي»: «شكرًا للمخرج رؤؤف السيد، والمؤلف إياد صالح وشكرًا لكل طاقم العمل سبب النجاح الأول، مبروك للحريفة شركاء النجاح، إخواتي ومكسب للعمر».

أبطال فيلم الحريفة

ويشارك في بطولة فيلم الحريفة، نور النبوي، وأحمد غزي، وخالد الذهبي، وكزبرة، إضافة إلى نور إيهاب، وأحمد حسام ميدو، وبيومي فؤاد، من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.