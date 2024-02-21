نور النبوي: فريق العمل سر نجاح «الحريفة».. وكزبرة أطيب إنسان ممكن أقابله

قال الفنان نور خالد النبوي إنَّ تجربة نجاح فيلم «الحريفة» يرجع بالأساس لفريق العمل وكل من وقف خلف الكاميرا، موضحًا «لو هناك سر حقيقي للنجاح فيبدأ من المنتج طارق الجنايني والخلطة التي أحدثها داخل الفيلم بداية من الكرو ونهاية بالأبطال أسهمت في ذلك النجاح».

وأضاف النبوي خلال حواره ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «المخرج عمل سيستم، فقد منحنا الروح الرائعة التي عملنا، والكاتب والسيناريست إياد صالح عمل سكربت مكتوب على المسطرة لدرجة أننا كأبطال للفيلم داخلين على الحاجة جاهزة».

وكشف عن علاقاته في الحياة مع أبطال الحريفة، قائلا: «غزي كفنان إحنا عارفين بعض شوية قبل الفيلم، لكن تحكمنا مدارس واحدة في التفكير، وبالتالي سهل الأمر بيننا لأننا الأقرب للتفكير ولكن العنصر الحاكم بيننا جميعا أننا قريبين لبعضنا البعض لأن قلوبنا طيبة بغض النظر عن التفكير».

وعن شخصية مغني المهرجانات أحمد خالد الشهير بلقب كزبرة، قال نور النبوي: «أطيب قلب ممكن أقابله في حياتي كلها وشخص مساعد وكذلك عبدالرحمن محمد، أنا لست مسؤول عن أي شيء، جميع الابطال محترفين منذ اليوم الأول وناجحين».