«التعبئة والإحصاء»: نتوقع ارتفاع عدد سكان مصر إلى 157 مليونا في 2050

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إنه وفقًا لمعدلات الإنجاب الحالية من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر في سنة 2030 إلى 117 مليون نسمة، وحوالي 157 مليون نسمة في 2050، موضحًا أن عدد السكان يزيد بمعدل 2 مليون مولود كل عام.

أعداد المواليد تراجعت آخر 5 سنوات

وشدد «بركات»، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج «كل يوم»، مع الإعلامي خالد أبو بكر، المُذاع عبر شاشة «أون»، على أن تعداد سكان مصر حاليا 106 ملايين و50 ألف و650 نسمة، موضحًا أن أعداد المواليد تراجعت آخر 5 سنوات بفضل جهود مواجهة الزيادة السكانية، منوهًا بأن عدد المواليد وصل في 2023 لـ2 مليون و44 ألف مولود بانخفاض 150 ألف عن 2022.

وتابع: «يولد 4 أطفال كل دقيقة ، ويولد 5600 مولود جديد يوميا في مصر بمعدل مولود كل 15 ثانية تقريبًا»، موضحًا أن معدل الإنجاب في مصر خلال 2022 هو 2.8 طفل لكل سيدة.