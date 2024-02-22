«التعبئة والإحصاء»: معدلات الطلاق انخفضت بنسبة 12% في عام 2023

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز له دور كبير على المستوى الوطني لأنه لا تنمية بدون تخطيط ولا تخطيط بدون بيانات، ويعتبر قلعة الإحصاءات والبيانات في مصر.

حالات الطلاق في 2023 بلغت 238 ألف حالة

وأوضح «بركات»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، أن هناك نتائج مبشرة صادرة عن نشرة الزواج والطلاق، مؤكدًا أن هناك مؤشرات إيجابية، إذ أن معدلات الطلاق انخفضت في عام 2023 بنسبة 12%، مشددًا على أنه يتم تحقيق هذه النسبة من فترة كبيرة جدًا وبلغت حالات الطلاق 238 ألف حالة طلاق بـ2023 مقابل 270 ألف حالة في 2022.

قانون الأحوال الشخصية سيساعد في الحد من الطلاق

وشدد على أن الدولة اتخذت إجراءات ساعدت في تقليص وتخفيض نسب الطلاق، موضحًا أن الدولة مازالت تعد قانون الأحوال الشخصية والذي سيساعد أكثر للحد من حالات الطلاق.