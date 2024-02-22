طارق الشناوي: نيللي كريم أذكى نجمات الدراما

أشاد الناقد الفني طارق الشناوي بالفنانة نيللي كريم، والمقرر أن تخوض السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل فراولة، والذي ينتمي إلى نوعية مسلسلات الـ15 حلقة.

وقال «الشناوي» في تصريحات لـ«الوطن»: «أنتظر مسلسل فراولة لنيللي كريم لأني أثق في اختياراتها فهي أذكى النجمات على الساحة الفنية حاليا في مصر والوطن العربي، والمسلسل ينتمي لنوعية الـ15 حلقة وابتعدت من خلاله عن مط وتطويل مسلسلات الـ30 حلقة».

مسلسل فراولة

وتشارك نيللي كريم في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل فروالة الذي ينتمي لنوعيه مسلسلات الـ15 حلقة وينتمي إلى الكوميديا، ويضم المسلسل عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، وعدد كبير من ضيوف الشرف.تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على.

احداث مسلسل فراولة

وتدور أحداث مسلسل فراولة حول فتاة ابنة حارس عقار لها قدرة على قراءة الفنجان، تتطلع لحياه أفضل وتعمل في شركة وتتحول حياتها رأسًا على عقب، وتمتلك هذه الشركة وتسير الأحداث في إطار كوميدي.