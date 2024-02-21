رمضان 2024.. جيلان علاء صديقة نيللي كريم في مسلسل فراولة

تواصل الفنانة جيلان علاء تصوير دورها في مسلسل فراولة المقرر المنافسة به خلال شهر رمضان المقبل 2024 .

جيلان علاء تتحدث عن تفاصيل دورها في فراولة

وقالت جيلان علاء لـ «الوطن»، إنها تجسد دور صديقة الفنانة نيللي كريم التي تقف بجوارها، وتعمل معها في الشركة، وتجمع بينهما الكثير من المواقف الكوميدية الاجتماعية، كما أنها خطيبة الفنان توني ماهر .

وعبرت جيلان عن سعادتها بالدور: «دور مختلف وجديد، ومساحة الدور أكبر من دورها في مسلسل فاتن أمل حربي».

أبطال مسلسل فراولة

يضم مسلسل فراولة عددًا كبيرًا من نجوم الفن، أبرزهم: «نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، مدنيا سامي»، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي، وإنتاج: شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.

قصة مسلسل فراولة

وتدور قصة المسلسل حول ابنة حارس عقار في حي الزمالك، تُدعى فراولة، وهي بارعة في قراءة الفنجان وتعمل في شركة، تتغير حياتها فجأة وتصبح هي صاحبة الشركة.