فراولة يجمع نيللي كريم وعلا رشدي بعد 4 سنوات في دراما رمضان 2024

تلتقي الفنانة علا رشدي مع الفنانة نيللي كريم من جديد من خلال مسلسل فراولة الذي يتم عرضه في شهر رمضان المُقبل 2024، ويعد واحدًا من الأعمال التي تنتمي للدراما الاجتماعية الكوميدية، ولم يكن هذا التعاون الأول بينهما بل سبق والتقيا في موسم دراما رمضان 2020.

مسلسل 100 وش

ولم يكن مسلسل فراولة هو العمل الأول الذي جمع بين نيللي كريم وعلا رشدي، بل اجتمعوا من قبل في مسلسل بـ100 وش الذي تم عرضه في شهر رمضان قبل 4 سنوات، واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا وتدور أحداثه في إطار كوميدي درامي، وأبطاله نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي والراحل مصطفى درويش وتأليف أحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكري.

مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم

ويعرض مسلسل فروالة بطولة الفنانة نيللي كريم في شهر رمضان المُقبل، وتدور أحدثه في إطار كوميدي، ويشارك في العمل كل من حجاج عبدالعظيم وأحمد فهيم وشيماء سيف وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.

أحداث المسلسل

تدور أحداث مسلسل فراولة في إطار 15 حلقة حول ابنة حارس أحد العقارات التي تقع بـ حي الزمالك وتُدعى فراولة، وتكون فتاة بارعة في قراءة الفنجان وتعمل في شركة وتنقلب حياتها رأسا على عقب لـ تصبح هى صاحبة الشركة.