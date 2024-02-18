نيللي كريم في أولى الليالي السعودية المصرية: الشراكة الفنية ستحقق أحلامنا

أكدت الفنانة نيللي كريم، أن دار الأوبرا المصرية التي تستضيف «الليالي السعودية المصرية» موجودة طوال العمر ومستمرة، مشيرة إلى أنها سعيدة بالتواجد في الأوبرا وتعتبرها منزلها.

حضور كبير في حفل «الليالي السعودية المصرية»

وأعربت خلال حديثها في فعاليات أولى حفلات الليالي السعودية المصرية، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، عن سعادتها لإقامة الحفل بدار الأوبرا المصرية وهو شيء جيد، موضحة أن هناك حضورا كبيرا من الفنانين في هذا الحفل.

وأوضحت أن الشراكة الفنية بين مصر والسعودية ستحق أحلام الفنانيين، منوهة بأنها ستساعد على عمل المخرجين والفنانيين ضمن مشروعات مهمة في المستقبل.

تفاصيل مسلسل فراولة

وعن مسلسله في رمضان، أوضحت أن «فراولة» مسلسل كوميدي ويتطرق للسعادة والطاقة الإيجابية ومكون من 15 حلقة وسيتم عرضه في رمضان 2024.

وتستضيف دار الأوبرا المصرية، ليلة من الليالي السعودية المصرية، بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية، والهيئة العامة للترفيه بالسعودية، يحيها كل من محمد منير، ماجد المهندس، شيرين، بجانب مفاجآت أخرى، يتابعها الجمهور على الهواء.