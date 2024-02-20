ما هو العلاج بالتحفيز الإيجابي؟.. تعالج به نيللي كريم المرضى في مسلسل فراولة

وجبة كوميدية دسمة تقدمها الفنانة نيللي كريم في ثوب مختلف مع كوكبة من النجوم ضمن السباق الرمضاني 2024 الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من خلال مسلسل فراولة، إذ تدور أحداثه في إطار كوميدي عن حياة فتاة تحلم بالعيش في حياة الرخاء، ومن خلال ذلك تمارس العلاج باستخدام البلورات مع اتباع أسلوب العلاج التحفيزي.

مسلسل فراولة

استحوذ برومو مسلسل فراولة على إعجاب الجميع، وعلق في أذهانهم المقطع الذي تظهر فيه الفنانة نيللي كريم وهي تروي للفنانة شيماء سيف كيف يكون العلاج بالتحفيز الإيجابي للنفس، إذ رددت: «قولي ورايا أنا أتحب أنا قمر أنا جميلة»، وهو ما حققه البرومو التشويقي للمسلسل من صدى واسع فور عرضه، وتساءل العديد من الناس حول طريقة العلاج هذه، وهل هذا يعد أسلوبًا علاجيًا بالفعل؟.

ما هو العلاج بالتحفيز الإيجابي؟

جلب الطاقة الإيجابية للجسم يؤدي إلى التفكير الإيجابي، وهو ما عبرت عنه إيناس علي، أخصائية الصحة النفسية والإرشاد الأسري، خلال حديثها لـ«الوطن»، مؤكدة أن هذه إحدى طرق العلاج النفسي، وهي عبارة عن إجراء يحفز الجسم والعقل والخلايا العصبية في الدماغ على الإيجابية: «هي طريقة بتبدأ من القدرة على التعبير عن الذات، لأنك لما بتكلم نفسك بكلام إيجابي ده بيكون له إيجابيات أولها التحفيز، وإرسال إشارات لجسمك بأن الأمور على ما يرام».

وهناك العلاج التحفيزي المعزز ويكو بزيادة عدد الجلسات، من خلال التحدث مع الحالة بأكثر ما تتمنى تحقيقه وترديد ذلك أكثر من مرة: «بنتكلم مع الحالة، وبتبدأ هي تاخد كورس علاجي أنها تتكلم في الحاجات اللي بتتمناها وتردد ده كتير من خلال ده تحفيز الذات»، لافتة إلى أنّ تقديم طرق العلاج النفسي خلال المسلسلات من أهم الأشياء، إذ أن ذلك يفتح أفاق الجماهير حول أهمية العلاج النفسي.

فوائد التحفيز الإيجابي

وهي طريقة لها عدة فوائد، تتمثل في التالي:

- تشجيع الذات.

- المساعدة الذاتية.

- القدرة على النجاحات.

- زيادة القدرات التواصلية مع الذات.

- القدرة على التعبير.

- توسيع الأهداف.