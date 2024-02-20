«الأونروا»: وقف تمويل الوكالة لن يؤثر على الفلسطينيين في غزة وحدها

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن عواقب تجميد المانحين لتمويل الوكالة لن تؤثر فقط على قدرتنا على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الضخمة في قطاع غزة، بل على بعض الأنشطة الأخرى.

أضرار تجميد تمويل «الأونروا» على الضفة الغربية

وأضاف «لازاريني» أن تجميد تمويل «الأونروا» سوف يؤثر على الأنشطة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية والأردن وسوريا ولبنان، فلدينا مئات الآلاف من الفتيات والفتيان في مدارسنا، كما توفر الوكالة الرعاية الصحية الأولية لمليوني لاجئ فلسطين، وبالنسبة للعديد منهم، الأونروا هو شريان الحياة الوحيد، وفقا لما ذكره عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس».

وفي تصريحات صحفية سابقة له في «بروكسل»، أشار «لازاريني»، إلى أن منع عبور شاحنات المساعدات الأممية إلى قطاع غزة، عرض المئات من الفلسطينيين إلى الموت، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف «فيليب» أن الأهالي في قطاع غزة وخارجها، يعتمدون بشكل أساسي على «الأونورا» موضحا أنه مع النقص الكبير في الغذاء، سيكون هناك مجاعة في شمال قطاع غزة، فضلا عن مطالبته بوجود رقابة دولية على المساعدات المقدمة إلى الوكالة.