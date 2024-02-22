«بن غفير»: «لن تقوم دولة فلسطين طالما أنا وزير بالحكومة»

مع دعوات الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيلية، خرج وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير بتصريحات شديدة التطرف للتأكيد على أنه سيقف ضد إقامة أو الاعتراف بدولة فلسطينية.

تدوينة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي

وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بحسب موقع التغريدات القصيرة «تويتر» (إكس حاليا)، أنه يرفض خطة الاعتراف التي تعمل الولايات المتحدة الأمريكية عليها من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

بن غفير يرفض إقامة دولة فلسطينية ويصفها بالإرهابية

وأضاف بن غفير: «نية الولايات المتحدة، مع الدول العربية، إقامة دولة إلى جانب إسرائيل هي وهم وجزء من المفهوم المضلل بأن هناك شريك للسلام على الجانب الآخر، بعد 7 أكتوبر، أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أنه ممنوع منحهم دولة».

رفض إقامة دولة فلسطينية

وتابع الوزير الإسرائيلي المتطرف: «طالما نحن في الحكومة لن تقوم دولة فلسطينية، قتل 1400 شخص (إسرائيلين) والعالم يريد أن يمنحهم دولة. لن يحدث ذلك».

الحديث عن خطة أمريكية عربية للسلام

يأتي هذا في الوقت الذي أشارت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وعدة شركاء عرب يعملون على إعداد خطة من أجل الاتفاق على سلام شامل بين إسرائيل وفلسطين ويضم هذا الاتفاق جدولًا زمنيًا ثابتًا لإقامة دولة فلسطينية، وقد يكون هذا الإعلان خلال أسابيع.